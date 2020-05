Anacapri. Collaborazione ed unità d’intenti: solo così si uscirà più forti dalla crisi.

Oggi più che mai, è necessario che tutte le forze politiche, imprenditoriali e culturali attive sull’isola di Capri, lavorino insieme in un clima di collaborazione e rispetto, lasciando da parte rivalità, incomprensioni, strumentalizzazioni, errori e rivendicazioni di superiorità, da una parte o dall’altra, che da tempo e a tutti i livelli inquinano la discussione programmatica sul nostro territorio.

Oggi, ancora più di ieri, tutto questo deve essere messo da parte.

Un nostro precedente documento è stato da molti compreso per ciò che esso voleva essere, ovvero un deciso appello all’unità d’intenti. Altri, invece, lo hanno evidentemente frainteso, o peggio strumentalizzato, trasformandolo in un attacco o interpretandolo come una congiunzione strategica atta a danneggiare l’Amministrazione della Città di Capri e il suo Sindaco.

Niente di tutto ciò potrebbe essere più lontano dalla realtà dei fatti.

Al Sindaco Lembo va sicuramente riconosciuto un precedente e responsabile impegno nel riavvicinare le Amministrazioni isolane, oltre al notevole sforzo amministrativo perseguito, di comune accordo all’Amministrazione di Anacapri, nel difendere l’isola dal virus che sta sconvolgendo il mondo intero.

Riteniamo che farsi la guerra e cercare di danneggiarsi a vicenda sia estremamente semplice.

Costruire e mantenere rapporti sani e duraturi è invece complesso, e richiede lavoro, coerenza, continuità, chiarezza, discussione e confronto.

La sfida che la pandemia da Covid-19 ci impone è altrettanto complessa, come complesse sanno essere solo le più grandi sfide che la storia mette ciclicamente sul cammino dell’umanità̀. Per vincerla, questa sfida epocale, dovremo smetterla di concentrarci solo su ciò che ci divide, bensì concentrarci di più su ciò che ci unisce, e che ci dovrà unire, e cioè la nostra cultura, le nostre tradizioni, il nostro territorio e le nostre storie, diverse ed eppure incrociate tra loro.

L’Amministrazione del Comune di Anacapri, insieme al suo Gruppo di Minoranza, sicura di interpretare un desiderio profondo e sincero di tutta la sua cittadinanza, di tutti i suoi imprenditori e di tutti i suoi lavoratori, vuole continuare in un percorso organico con la Città di Capri, i suoi cittadini, suoi lavoratori, i suoi imprenditori e i suoi amministratori, perché solo facendo sistema potremo superare questa crisi senza precedenti.

Questo documento vuole quindi essere un messaggio di distensione e di chiarificazione, un appello alla discussione, al confronto, allo scontro, se necessario, anche duro, ma sempre costruttivo, perché la democrazia è questo.

Proprio per questo motivo chiediamo che nessuno interpreti queste righe leggendovi inesistenti fini ulteriori, congiunzioni, congiure, attacchi o doppi fini.

Lo chiediamo con forza perché chi alimenta questo clima di tensione e divisione, è nemico dell’unità di intenti che ci aiuterà ad uscire più forti da questa crisi.

Chi alimenta questo clima di tensione e divisione fa il male dell’Isola di Capri e dei suoi abitanti.

Ma, soprattutto, chi alimenta questo clima di tensione e divisione è in inferiorità numerica, oltre che essere fuori dalla Storia.

I cittadini dell’isola, le forze sane della politica e dell’imprenditoria sono per la collaborazione fattiva e concreta.