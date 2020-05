Anacapri. Acquistato un sistema diagnostico per la rilevazione rapida del Covid-19

ESTATE SICURA: IL COMUNE DI ANACAPRI ACQUISTA, CON IL SOSTEGNO DEL CAPRI PALACE, UN SISTEMA DIAGNOSTICO PER LA RILEVAZIONE RAPIDA DEL COVID-19

In attesa di ricevere, da Governo e Regione, linee guida precise che disciplinino la graduale riapertura delle attività commerciali in sicurezza, l’Amministrazione del Comune di Anacapri sposa lo stop alle restrizioni per le isole del golfo di Napoli, recentemente annunciata dal Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Tuttavia, per affrontare una riapertura graduale e in sicurezza lungo tutta la stagione estiva, la necessità principale sarà quella di dotarsi di opportuni supporti tecnologici utili a garantire risultati rapidi e precisi in caso di eventuali contagi. In quest’ottica, il Comune di Anacapri ha oggi chiuso un accordo con la Direzione dell’Hotel Capri Palace ai fini dell’acquisto di un Sistema Diagnostico in Vitro per la diagnosi molecolare rapida per la rilevazione qualitativa dell’URA del Covid-19(A. Menarini Diagnostics), da donare poi allo Stabilimento Capilupi di Capri. Si tratterà, nello specifico, di un test in grado di esaminare un tampone nasofaringeo o orofaringeo in 20 minuti.

Nel ringraziare la Direzione dell’Hotel Capri Palace, ed in particolare il Dott. Ermanno Zanini, per la sensibilità e la lungimiranza dimostrate, l’Amministrazione del Comune di Anacapri esprime soddisfazione per l’acquisizione di questo macchinario, che garantirà, insieme all’adozione dei dispositivi di protezione individuale e al rispetto delle consuete norme di distanziamento sociale, le tre parole d’ordine necessarie per una graduale ma convinta ripresa dell’Isola di Capri: Sicurezza, Lavoro e Collaborazione.