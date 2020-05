Amodio: “Forse candidato anche il Sorrento alla serie d d’Elite” (Audio)

Un’idea che per ora sembra pazza quella lanciata dal presidente Caiata del Potenza

Sorrento – Qualche voce parla di una possibile rivoluzione dei campionati, forse di un serie D d’elite come dice il ds Amodio: “Penso che il Sorrento sia tra le candidate”.

Per ora siamo in alto mare che però potrebbe diventare basso mare, ossia vicino alla costa, l’idea lanciata qualche giorno fa dal presidente del Potenza Caiata, quella di una serie A, una B, una C d’elite a 20/22 squadre e due o tre gironi di quella che era la vecchia C2. Potremmo dire una D d’elite.

Come scrive il sito tuttopotenza.com: “Una rivoluzione per la serie C che sarebbe non solo sportiva, ma anche culturale: non più tre gironi, ma le attuali 60 squadre spalmate in una C d’elitè, composta da venti (forse 22) società, e le restanti quaranta, un gradino più sotto, in una categoria semi-professionistica, la vecchia C2”.

L’unico problema conferma il ds Amodio è “il settore giovanile che per ora non abbiamo, però si deve trovare una forma, per noi sarebbe importantissimo perché le regole che ci sono nel professionismo per colpa del campo non ci permettono di disputare la Lega Pro”.

Una serie D d’elite dove vigeranno le regole del dilettantismo e poi “ci saranno squadre che hanno disputato la Lega Pro. Sarebbe una vera e propria Lega Pro, perciò ci dobbiamo subito riattivare per farci trovare subito pronti per tutto quello che può servire”. Coinvolgendo anche l’amministrazione comunale.

Da qualche ora, sul fatto di far ripartire il calcio, il sottosegretario del ministero della Salute, Sandra Zampa, ha detto che si va verso un buona direzione ed ha parlato forse di una clausura del team: calciatori, allenatore e staff come una famiglia che va in clausura. Su questo Amodio pensa che “si parla della serie A di andare in ritiro, la Lega Pro si è ritirata e forse anche la serie D, noi ci siamo messi l’animo in pace perché il campionato sia finito e bisogna programmare la prossima stagione”.

