14 PUNTI PER LA SVOLTA GREEN IN PENISOLA

Sono stato incaricato dai sindaci della Penisola sorrentina di individuare degli interventi, da condividere sul piano comprensoriale, per preservare le nostre bellezze naturali, ambientali e paesaggistiche.

1 Attivazione del servizio di bike-sharing in tutti i Comuni della Costiera sorrentina

2 Istituzione di colonnine elettriche per la ricarica delle bici e delle auto elettriche

4 Al fine di arginare tutti quei fenomeni di inquinamento che alterano la qualità delle acque costiere, si propone di appostare nel Titolo II° dei Bilanci comunali appositi fondi da impegnare per la pulizia dei valloni e dei rivoli presenti sul territorio.

5 Chiedere alla Gori un investimento straordinario per continuare i lavori di separazione delle acque bianche da quelle nere sul territorio

6 Istituire ogni anno il Bilancio arboreo comunale ed intercomunale al fine di far crescere la quantità e qualità di verde presente sui territori.

A tal fine serve un’azione condivisa affinchè EAV trasformi il tratto Vico Equense – Sorrento in metropolitana veloce con corse dedicate esclusivamente a servizio di residenti e turisti.

7 Ripensare ruolo e funzione del trasporto su ferro in chiave ecosostenibile.

9 Moratoria per i mezzi diesel in Penisola. Nell’arco di cinque anni i mezzi inquinanti devono essere banditi dall’accesso sul territorio

10 Definire un unico orario intercomunale per carico e scarico merci

12 Istituire, inoltre, il senso unico per i bus ed i mezzi di grandi dimensioni che accedono alla Penisola.

13 Misure per sostenere la rinascita e la sistemazione dei terreni agricoli in collaborazione con Coldiretti con la previsione di fondi ad hoc, per proprietari o conduttori, che realizzano interventi di ingegneria ambientale.