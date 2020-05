Amalfi. I volontari della Millenium: “Il nostro lavoro fatto con il cuore”. Nel corso della puntata di ieri sera del Positanonews TG è intervenuto anche Antonio Asunto, dell’associazione di volontariato Millenium Costa d’Amalfi. «E’ stato un periodaccio per tutti, un’emergenza un po’ particolare, una di quelle non previste, perché chiaramente per la protezione civile la prevenzione è il pane. In questo caso, non avremmo mai immaginato una situazione del genere, siamo stati presi un po’ alla sprovvista come tutti in Italia. Però proprio in questi momenti poi mergono quelle situazioni di criticità che si accentuano, soprattutto laddove si blocca la mobilità cominciano anche a scarseggiare i viveri, la parte economica. Qualsiasi spostamento diventava un’impresa non solo per gli ostacoli burocratici, nonostante ci sia andata molto bene».

«Il volontariato nasce per venire incontro alle esigenze della cittadinanza. Nascemmo nel 97, con un nucleo di amici che decise di dar man forte per quanto riguardava l’emergenza più lampante, quella dell’antincendio boschivo. Da lì abbiamo mosso i primi passi. Le emergenze ci hanno spinti ad organizzarci in maniera tecnica. Formazione è la parola d’ordine, anche da un punto di vista di attrezzature e di mezzi, per andare non a sostituire le forze dell’ordine o i vigili del fuoco, che sono i numeri uno».

«Per quanto riguarda la protezione civile unificata, la protezione civile è già una famiglia in realtà. Anche perché è un servizio nazionale e quindi da questo punto di vista ci siamo già. La Millenium ha sempre avuto la volontà di mettere insieme tutte le risorse umane, prima di tutto, presenti sul territorio. Tutti quelli che hanno voluto dare una mano sono stati accolti senza distinzioni, anche perché siamo tutti quanti sulla stessa bellissima barca in questo caso».

«La verità è che noi siamo organizzati a seconda delle esigenze concrete. Di solito tendiamo a pianificare quelli che sono i servizi ed anticipare anche i problemi. Nel senso che in questa fase stiamo lavorando oltre che per il Covid, anche per le nuove problematiche da affrontare. Siamo davanti ad un’emergenza che tenderà, ahinoi, anche a peggiorare. Anche l’aspetto psicologico è importante, abbiamo dovuto fare una cernita delle forze. Prossimamente saremo tamponati. Per fortuna misuriamo continuamente la temperatura, i parametri, ma a breve avremo anche i tamponi».

«Al di là di questo stiamo lavorando anche sull’antincendio boschivo e quindi stiamo affinando le competenze e mettendo a posto i mezzi, formando anche i nuovi volontari, spinti anche dall’emotività del momento e dalla disponibilità di tempo. I volontari sono veramente una forza importante, anche perché hanno una forza d’animo, una modestia, fanno tutto con il cuore e anche con profonda voglia di prepararsi, considerando sempre il prossimo, la vera ed unica missione a cui dedichiamo il tempo, mettendo al centro i bisogni della persona a prescindere da quali essi siano e senza distinzione alcuna,. Questi sono i valori base della nostra associazione, per cui questi ragazzi meritano il massimo della considerazione e dell’apprezzamento. »