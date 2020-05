Amalfi. Vola in cielo la sig.ra Angelina Maiorino, il cordoglio per la dott.ssa Maria Rosaria

Amalfi, l’intera città è affranta dal dolore per la scomparsa della sig.ra Angelina Maiorino. Angelina adesso vola in cielo e si ricongiunge al suo amato sposo Andrea, lasciando quanto di buono fatto a figli e nipoti.

Il triste annuncio arriva dai figli Raffaella, Andreina e la dott.ssa Maria Rosaria – attuale prefetto di Pordenone – con grande dolore ma anche con gratitudine per averla avuta come Madre e goduta per tanti anni. Si uniscono al dolore il genero Gennaro, i nipoti, i pronipoti, il fratello, i cognati e la Famiglia tutta.

Il rito funebre si terrà domani, martedì 26 maggio alle ore 16.30 presso la Cattedrale.

La redazione di Positanonews e il suo direttore esprimono le proprie condoglianze alla famiglia.