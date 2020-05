Amalfi. Venerdì 29 maggio nuovo appuntamento con il Mercatino del Contadino in Piazza Municipio

Amalfi. Torna il Mercatino del Contadino, l’appuntamento con i prodotti tipici locali sarà in piazza Municipio dalle ore 8.30 alle 13.00 di venerdì 29 maggio 2020.

Gli stand saranno allestiti nel rispetto delle norme di sicurezza per l’emergenza sanitaria appositamente stabilite dalla Regione Campania. Si potranno trovare prodotti freschi di stagione messi in vendita direttamente dagli agricoltori e dai produttori. Filiera cortissima e qualità dei prodotti fanno del Mercatino del Contadino un appuntamento da non perdere per acquistare frutta e verdura, salumi, latticini e quanto altro di caratteristico offrono i Monti Lattari e la Costiera Amalfitana.

Per l’accesso al Mercatino vanno rispettate le norme di distanziamento, volte ad evitare gli assembramenti, ed è obbligatorio l’uso di guanti e mascherine.