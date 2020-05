Amalfi. Il sindaco Daniele Milano in diretta, ecco come stiamo ripartendo. Sono tanti gli argomenti affrontati , giovedì ci saranno 300 tamponi per screening di massa , dalla polizia municipale ai commercianti , e misure di solidarietà alimentare, ben 211 altre richieste, per un totale di 510 cittadini aventi bisogno di buoni per spese alimentari, al momento , poi i ringraziamenti alla Millenium di Amalfi per la distribuzione delle mascherine e del cibo, ma anche di ripartenza dei cantieri ad #Amalfi A regime si lavorerà su ben 24 cantieri . e di incontri con alcune categorie avuti negli ultimi giorni.