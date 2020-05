Amalfi, sanificazione con i “ciucciarielli”: gli scatti di Michele Abbagnara su Repubblica

Sono state definite “Cartoline inedite del lockdown” da Repubblica Napoli, le foto di Michele Abbagnara. Scatti da Amalfi, che raccontano l’emergenza coronavirus con una nota di colore e folklore. Quei muli che percorrono gli scalini che si inerpicano sul territorio dell’Antica Repubblica Marinara, non trasportano limone, né materiale edile, ma sono adoperati per la sanificazione del territorio. Totò e Cerasiello sono protagonisti e mascotte di questo scatto, in cui anche questi preziosi animali sono stati adoperati per raggiungere ogni angolo del comune per le disinfezioni, secondo le disposizioni del vicesindaco Matteo Bottone, con assessorato all’ambiente. Questo mezzo di trasporto utilizzato da secoli, ha permesso di raggiungere le frazioni alte, grazie ai cosiddetti “ciucciari”, i loro proprietari di questi splenditi e utili animali, che sono diventati “paladini della salute degli amalfitani”, consentendo di trasportare nebulizzatori e disinfettante.