Amalfi. Ripartono i lavori di riqualificazione delle aree esterne del Cimitero monumentale

Amalfi. Nella città della costiera ripartono i cantieri e irprendono i lavori di riqualficazione delle aree esterne del Cimitero monumentale. Gli interventi previsti, iniziati lo scorso mese di novembre e poi interrotti a causa dell’emergenza Covid-19, prevedono un investimento di circa 200.000 euro da bilancio comunale e permetteranno la ricostruzione dell’antica scala demolita 15 anni fa per lavori mai completati e mai più ripristinata, oltre al restyling delle parti in servizio che collegano i diversi terrazzamenti dove si trovano i campi di inumazione e i loculi. Al piano di sbarco di ogni terrazzamento è prevista la creazione di alcune aree comfort, che serviranno per il raccoglimento ed il riposo per i visitatori, attrezzate con panche per sedersi ombreggiate da alberi di arancio selvatico.