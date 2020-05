Amalfi. Ricorso dell’ex “Conchiglia” per la concessione balneare, condannato il Comune. Il Comune di Amalfi non risponde all’istanza presentata per una concessione marittima e viene condannato dal Tar. I giudici si sono pronunciati favorevolmente in merito al ricorso presentato dalla Buildinvest Management Costructions and Research, contro il silenzio di Palazzo di Città sulla richiesta di autorizzazione datata 8 aprile 2018. La società è proprietaria di un complesso turistico-alberghiero su lungomare dei Cavalieri, in cui rientra la Grotta delle Sirene. La struttura, un tempo denominata “La Conchiglia”, è oggetto dal 2013 di una campagna di rilancio, in particolare per quanto riguarda l’utilizzo della terrazza. L’amministrazione comunale rilasciò una concessione demaniale marittima per il mantenimento dell’arenile limitrofo alla scogliera. La società presentò una ulteriore richiesta per preservare il diritto al libero accesso alla terrazza dalla grotta mediante percorso esclusivo sull’arenile demaniale. Lo stesso percorso pedonale successivamente fu riconosciuto come di proprietà dei ricorrenti, rendendo necessario modificare l’istanza di concessione presentata nel 2014. I proprietari, nel 2017, chiesero quindi la concessione degli specchi acquei dinanzi all’area balneabile, ma il Comune precisò che la pratica sarebbe rimasta sospesa in attesa di ulteriori verifiche. Seguì un’ennesima richiesta di concessione (quella oggetto del ricorso), di fronte alla quale il Comune rimase silente malgrado una sollecitazione nel giugno 2019. Fu a quel punto che i privati maturarono la decisione di portare la questione al Tar, censurando il silenzio dell’amministrazione ritenuto illegittimo, poiché avrebbe ostacolato la naturale conclusione del procedimento. Al Comune di Amalfi viene dunque ordinato dal Tar di portare a termine l’iter entro 40 giorni, nominando il prefetto di Salerno quale commissario ad acta. L’Ente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.