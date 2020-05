Da Amalfi a Ravello e Positano. Autisti ancora non protetti sui mezzi pubblici. In Costiera Amalfitana, gli autisti lamentano la mancanza di protezione sui mezzi pubblici: a mancare ancora sarebbe la chiusura d’isolamento sul lato anteriore. Gli autisti dovrebbero, infatti, essere completamente isolati: anche i biglietti dovrebbero essere timbrati sulla parte posteriore dei mezzi pubblici, impedendo l’accesso ai passeggeri sulla parte davanti.

Ovviamente, siamo tutti consapevoli delle enormi difficoltà del periodo, e sappiamo che le varie aziende sono al lavoro in tal senso, per consentire un trasporto pubblico in completa sicurezza.