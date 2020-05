Amalfi, protesta stagionali: cambio di location. Evento si terrà in piazza Municipio

Si terrà in piazza Municipio ad Amalfi, e non in piazza Duomo, la protesta degli stagionali domenica prossima. Alle ore 10,30, l’orario non è variato. Ricordiamo che questa sera sarà ospite al Positanonews Tg, Ferdinando Caredda, coordinatore regionale dell’associazione nazionale lavoratori stagionali.

Si legge: “Lo crisi strutturale, internazionale, non può essere pagata da chi produce ricchezza, non può essere pagata dai lavoratori. Le istituzioni, dal Comune allo Stato Centrate, devono avviare una serie di provvedimenti che mettano al primo posto chi è rimasto senza reddito alcuno, ossia disoccupati e lavoratori con contratto scaduto e non rinnovabile, causa Covid-19.

Chiediamo di passare ad azioni concrete: le promesse si fanno in campagne elettorale, ora siamo in fare di ermergenza. Solo per i momento ci asteniamo da azioni dure, quali consegna delle tessere elettorali, scioperi a oltranza, catene umane da Positano a Cetara. Che si elimini ogni forma di spreco delle casse comunali e si indirizzino i risparmi per creare lavoro. Le Istituzioni sono invitate a partecipare”.