Amalfi. Riaprono i mercati settimanali. Solo per i generi alimentari e nel rispetto delle misure sanitarie che impongono agli utenti di evitare gli assembramenti, di mantenere la distanze interpersonali, di usare guanti e mascherine ed ai venditori di garantire standard definiti di igiene e protezione. Col Mercatino del Contadino un primo ristoro per i produttori locali. Grazie a Sara Ciocio e Lucio Esposito per Positanonews, possiamo vivere la riapertura del mercato post coronavirus in diretta. Segni di ripresa importante dall’Antica Repubblica Marinara.

Il via libera alle fiere alimentari da parte della Regione Campania, che al momento le ha autorizzate dai giorni 11 a 17 maggio 2020, riporta in piazza Municipio il Mercatino del Contadino venerdì 15 maggio dalle 8.30 alle 13.00. Torna così il mercatino a km 0 dei prodotti tipici locali, che vengono messi in vendita direttamente dai contadini e dai piccoli produttori della Costiera Amalfitana. In base alle nuove norme gli stand saranno molto più lontani tra loro, in modo da evitare assembramenti.

Mercoledì 13 maggio è ripartito anche il mercato settimanale mattutino alla Berma Portuale, con la presenza dei soli rivenditori di generi alimentari, che replicherà domani, sabato 16 mattina, a via delle Cartiere in formato ridotto. Anche in questo caso saranno presenti esclusivamente venditori di generi alimentari, così come previsto dalla Regione Campania.