Amalfi. Il post virale di Nicola Pansa “Orgogliosi di essere amalfitani”

Amalfi. Il post virale di Nicola Pansa “La Pasticceria Pansa è nella piazza Duomo di Amalfi dal lontano 1830. Il nostro bisnonno Gabriele e nostro nonno Andrea con i loro fratelli, l’hanno traghettata attraverso due guerre mondiali con grandi sacrifici e tanto amore. Nostro padre l’ha affidata alle nostre giovani mani e noi in questi anni abbiamo sempre operato con la speranza di non deluderlo mai. Non sarà un virus ad offuscare questa “dolcissima” storia. Siamo troppo fieri, troppo orgogliosi,troppo AMALFITANI❤️🇮🇹 “