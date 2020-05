Amalfi, parcheggi: ieri entrate in vigore le nuove tariffe. Piano valido fino al 14 giugno

Ieri mattina ad Amalfi sono entrate in vigore le nuove tariffe per i parcheggi pubblici, di pari passo con la revoca del lockdown sul territorio regionale. Il piano approvato con delibera di giunta del 15 maggio, sarà valido fino al 14 giugno 2020 e recepisce le istanze di associazioni di categoria (Fenialp e APCA) con cui l’Amministrazione di ha interloquito nelle scorse settimane.

Il piano temporaneo prevede le seguenti tariffe orarie per la sosta delle auto dei non residenti:

Euro 2/h o frazione, presso garage Luna Rossa (in luogo della tariffa da Euro 3-4/h o frazione);

o frazione, presso garage (in luogo della tariffa da Euro 3-4/h o frazione); Euro 2/h o frazione, presso parcheggio della Berma Portuale (in luogo della tariffa da Euro 3/h o frazione);

o frazione, presso parcheggio della (in luogo della tariffa da Euro 3/h o frazione); Euro 3/h o frazione, presso parcheggi di Piazza Flavio Gioia I e Darsena (in luogo della tariffa da Euro 5/h);

o frazione, presso parcheggi di (in luogo della tariffa da Euro 5/h); Euro 3/h o frazione, presso parcheggi di Piazza Flavio Gioia II (in luogo della tariffa da Euro 5/h) dalle ore 10:00 alle 00:00.

Per i residenti restano in vigore le agevolazioni – valide tutto l’anno – con la possibilità di parcheggiare a Euro 0,50/h o frazione presso Luna Rossa, Darsena e Berma Portuale. Allo stesso modo resta possibile parcheggiare a Euro 0,50/h o frazione indistintamente per residenti e non residenti presso Piazza Flavio Gioia II dalle 00:00 alle 10:00 di mattina.

La Giunta ha inoltre deliberato due ulteriori misure: