Ad Amalfi torna a popolarsi Piazza Duomo e si rialzano le saracinesche dopo il lockdown. La Repubblica Marinara d’Italia torna a prendere vita, dopo un lungo periodo di immobilità generale, dettato dalle restrizioni per l’emergenza sanitaria. Nelle foto di Alberto Alfieri, pubblicate su Facebook, le vetrine si rianimano e si illuminano di colori sgargianti, diventando questo giorno come una liberazione, celebrando una voglia di tornare alla normalità, di riscattare il tempo divorato da questa pandemia, ed esorcizzare la paura. Non sarà un percorso roseo, quello che ci accompagnerà nei prossimi mesi, lo si capisce dalla rabbia dei lavoratori stagionali, dalla confusione di chi ha un esercizio pubblico e deve confrontarsi con mille norme e quel colosso chiamato burocrazia. Non bisogna demordere, messaggi di speranza per il futuro arrivano dall’estero, con tanti affezionati della Divina, che hanno commentato queste immagini con dimostrazioni di affetto e auguri per la ripartenza, una voglia di normalità che quindi si riverbera, che tiene vivo il desiderio di visitare la Costiera.

di 14 Galleria fotografica Amalfi aprono i negozi dopo il lockdown