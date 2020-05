Amalfi. L’idea turistica di Andrea Bottone del Bar Flavio Gioia: “App immuni per chi entra in Costiera”

“Sono Andrea Bottone del Bar Flavio Gioia di Amalfi. Dopo tutte le baggianate che dicono in tv è da circa un mese che ho accarezzata questa probabilità di messa in moto per il nostro turismo:

Si potrebbero installare 4 varchi principali (con scanner intelligenti) al bivio tra S.Agata dei due Golfi con Positano, Vietri , bivio Ravello-Maiori Valico Chiunzi, tunnel di Agerola, funzionanti come un gate di un aereoporto , controllato logicamente dalle forze dell’ordine, dove tutti i turisti e anche persone non residenti in Costiera possano entrare scannerizzando il codice rilasciato da una di queste APP per monitorare le persone durante il periodo di pandemia Covid-19 (come usate in Cina, Korea, Giappone e forse in Nord Italia etc…)

In effetti tutte le persone che si riversano in Costiera sono obbligate (se vogliono entrare) a scaricare questa APP ufficiale Nazionale/Internazionale o perché no propria della Costiera Amalfitana .

Questo sicuramente potrebbe garantire, all’interno del nostro territorio, ( non dico al 100%) almeno per il 90% la sicurezza di non essere infettati e quindi muoversi liberamente e contemporaneamente mantenere la Costiera preservata da un eventuale contagio esterno .

Tale iniziativa potrebbe portare ad un controllo capillare dell’enorme flusso turistico e contemporaneamente dare sicurezza ai turisti e a noi lavoratori.

Così facendo i turisti si sentirebbero tutelati e garantiti all’interno di questo nostro paradiso.

Si può immaginare il grande riscontro positivo che un iniziativa del genere possa trovare in tutto il mondo, turistico, ricreativo e lavorativo. Con una semplice pubblicità verso i principali tour operator mondiali e sui social messi a disposizione, potremmo trarre già qualche beneficio già nei prossimi mesi estivi.

Si può favorire quella parte d’élite turistica, che a questo punto non avrebbe dubbi a scegliere la nostra Costiera come meta principale per le proprie vacanze.

Economicamente, si potrebbe introdurre una tassa tipo soggiorno per tutti coloro che entrano nella Costiera ( tanto queste tipo di tasse ci sono in tutto il mondo ormai ) per recuperare logicamente il gettito fiscale dovuto ai bramosi Comuni costieri !!!

Stesso criterio si adotta presso gli arrivi portuali serviti dal traffico dei traghetti.

Questo tipo di sicurezza andrebbe in deroga sicuramente alle normative della privacy, ma solo fino all’arrivo di un vaccino sicuro !

In questo modo si allenterebbero le misure restrittive che si devono adottare nei singoli esercizi commerciali e ricreativi, visto che con gli spazzi che ci ritroviamo sicuramente non si andrà a nozze per garantire la sicurezza totale dei lavoratori e dei singoli avventori . Si potrà garantire la sicurezza anche negli ambienti più stretti lungo i nostri paesi ( vedi i vicoli Storici, le piazzette, gli scorci Le spiagge etc… di Positano, Amalfi, Atrani , Ravello ,Minori etc…)

La sicurezza farà da garante per il turista e soprattutto per noi che viviamo in questo splendido Paradiso rendendola un isola felice .

Con una tale iniziativa potremo avviarci ad un cambiamento radicale della nostro flusso turistico puntando però su quella fetta turistica medio alta, che da anni trova difficoltà ad attecchire qui in Costiera .

La storia ci insegna che dopo ogni disfatta c’è sempre un’ascesa e questa può essere grande se pensata con intraprendenza e intelligenza . Basta piangerci addosso e aspettare la manna dal Governo!!!

Sicuramente questa è solo una bozza che potrebbe essere sviluppata nei particolari con tutti gli operatori del settore.

Viva ️La Costiera Amalfitana”