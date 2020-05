Amalfi, lavori alla Marinella: la segnalazione di pericolo per i bambini

Amalfi, lavori alla Marinella. Ecco la segnalazione di pericolo per i bambini da parte di Gianluca Laudano (ex consigliere comunale della maggioranza di Daniele Milano).

A seguito dei lavori effettuati dalla regione Campania zona Marinella che hanno interessato pavimentazione, riapposizione cordoli di coronamento e ringhiera segnalo questo piccolo inconveniente molto pericoloso .Lo spazio tra la parete rocciosa e la ringhiera(vedi foto),costituisce una via di passaggio per i bambini,al disotto naturalmente vi è la scogliera. Bisogna approfittare della presenza in zona dell’impresa appaltatrice perché basta un metro di tubo curvo.Sicuro che gli amministratori solleciteranno questa situazione porgo i più distinti saluti.

Gianluca