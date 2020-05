Amalfi. La protesta dei lavoratori stagionali anche su TgCom24. Si è tenuta questa mattina di domenica 31 maggio in piazza Municipio ad Amalfi la protesta dei lavoratori stagionali esclusi dal bonus del Governo per l’emergenza coronavirus. Questa ha raggiunto i media nazionali attraverso TgCom24.

“Ad Amalfi, nel Salernitano, scendono in piazza i lavoratori stagionali impegnati nel turismo. L’emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio l’intero settore. Tanti camerieri, operatori alberghieri, in questo periodo dovrebbero iniziare a lavorare invece sono fermi” – queste le parole del giornalista di TgCom24.

“Abbiamo finito il nostro lavoro ad ottobre del 2019 e siamo arrivati ad oggi ancora senza lavoro, perché le strutture per il Covid sono ancora chiuse e non abbiamo avuto nessun aiuto dal Governo, zero” – ha invece dichiarato uno dei tanti stagionali presenti questa mattina ad Amalfi. “In centinaia si sono radunati questa mattina nel centro del paese per denunciare la loro condizione. Per un difetto di forma nessuno ha potuto beneficiare degli aiuti economici stanziati dal Governo”.

“I lavoratori sia stagionali che a tempo determinato del comparto turistico e non non hanno ricevuto alcuna forma di sussidio che li possa sostenere. Questo è quanto è accaduto a circa 370mila lavoratori in tutta Italia” – ha dichiarato Eva Anastasio, rappresentante per la Costa d’Amalfi dell’ ANLS (Associazione Lavoratori Stagionali).