Proseguono le attività di screening sanitario in Costiera Amalfitana, per offrire ancora più sicurezza sia alle persone che vivono il territorio, che per i turisti che si auspica, saranno ospitati nei prossimi mesi. La Pubblica Assistenza Millenium Onlus, continua con le attività di supporto agli enti comunali della Costa d’Amalfi, fornendo man forte anche nelle attività che si sono svolte stamane ad Amalfi.



“L’impegno della nostra Associazione a supporto delle attività di screening – scrivono i volontari sulla propria fanpage di Facebook – dopo l’assistenza al comune si Scala, di ieri con 4 unità, è proseguito, stamattina con un’operazione logistica, decisamente più “sostanziosa”! 13 unità, impegnate nell’allestimento del “percorso.covid-19”, comprensivo di 2 tende pneumatiche, ambulanza e mezzo antincendio, coordinate dal Comandate della Polizia Locale, dott.ssa Agnese Martingano e capitanate dal Presidente Enzo Oddo.

Oltre 400 tamponi stamattina a piazza Municipio ad Amalfi. Lo screening ad ampio raggio ha interessato la parte di popolazione che durante il lockdown ha continuato a lavorare: forze dell’ordine, dipendenti comunali, medici, commercianti, farmacisti, volontari”.