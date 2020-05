Amalfi, la foto di Michele Abbagnara è l’emblema della fase 2: il piccolo Luigi e il calcio al coronavirus

Costiera amalfitana. Il magnifico scatto del fotografo di Amalfi, Michele Abbagnara, ha catturato l’attenzione del giornale Repubblica di Napoli. La libertà ritrovata e l’antico istinto di prendere a calci un pallone: diventa una vera e propria icona la foto che immortala, sul lungomare dei Cavalieri, ad Amalfi, il piccolo Luigi mentre gioca allegro, mascherina al volto e gesto atletico apparentemente impeccabile. Lo scatto è una romantica sintesi del primo giorno della fase 2, quando – complice la bellissima giornata di sole – in molti hanno scelto di trascorrere diligentemente, e senza rinunciare alle misure cautelative, qualche ora all’aperto. A cominciare dai bimbi, naturalmente.

“Amalfi inizia a risvegliarsi – ha scritto Abbagnara su Facebook -, tramortita ma con la voglia di ricominciare. La gente respira un’aria diversa e la leggera brezza sembra spazzare via l’incubo che ci ha tenuti chiusi in casa per mesi. I bambini che tornano a dare due calci ad un pallone. Però stiamo attenti, perché la fase 2 è identica alla prima e oggi più che mai conta seguire le regole perché il virus non è affatto sconfitto, anzi, è più vivo che mai ed è pronto a colpire alla prima occasione utile facendo più male di quello che già ha fatto. Quindi mi raccomando indossate la mascherina e se possibile chi può abbia un altro po’ di pazienza. Basta restare a casa per qualche altro giorno e ritorneremo più forti di prima. Non nascondo la paura in queste due settimane che ci attendono perché purtroppo c’è chi le regole non le rispetta e mette a rischio tutti a cominciare chi, per lavoro, deve uscire per forza con il rischio di far salire ancora una volta i contagi. Da parte mia avrei preferito aspettare altre due settimane prima di ripartire ma lascio queste decisioni a chi è più esperto di me!

Stiamo e state attenti!”