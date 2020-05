Amalfi, interventi al cimitero di Vettica: lunedì via libera ai lavori da 40 mila euro

Cominciano lunedì 18 maggio i lavori di sistemazione del cimitero di Vettica, ad Amalfi.

La struttura sarà chiusa al pubblico per un mese, per consentire gli interventi che renderanno più sicuro e agevole frequentare questo luogo per visitare i propri cari estinti.

Il progetto di recupero, della somma di 40.000,00 euro, prevede la sistemazione degli scalini di accesso, del muretto di contenimento adiacente all’ingresso, il rifacimento della macera su strada. La pavimentazione della prima piazzola sarà completamente rifatta, così come saranno rifatti gli intonaci alla scala che porta alla seconda piazzola. Anche per questa ultima è previsto il rifacimento di parte della pavimentazione.

Il sindaco Daniele Milano dichiara : “Con la fase 2 e il riavvio dei cantieri, stiamo facendo ripartire tutte le opere in programma per la città, costrette ad uno stop obbligato per più di 2 mesi, nel rispetto delle misure sanitarie e di sicurezza in vigore. Abbiamo sempre dedicato grande attenzione alla cura del territorio e del patrimonio comunale. Con il nuovo intervento, restituiremo agli amalfitani il cimitero di Vettica con nuovo decoro, così come merita, ed una maggiore sicurezza per chi lo frequenterà”.

L’amministrazione Milano nel corso di questi mesi ha dato il via ad un piano di sistemazione dei cimiteri, con importanti interventi di riqualificazione nel plesso monumentale di Amalfi centro e di messa in sicurezza in quello di Pogerola.