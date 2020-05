Amalfi. Gennaro Pisacane “Al fianco dei lavoratori, sempre. Ma accuse calunniose agli albergatori”. Il commento dell’avvocato e albergatore Pisacane

AL FIANCO DEI LAVORATORI, SEMPRE

Ma la manifestazione di stamattina e’ stata inutilmente offensiva. Eravamo lì a portare la nostra solidarietà ai lavoratori. Doveva essere una protesta contro i veri responsabili dei mille problemi del momento (le istituzioni) ed invece si è tradotta in un attacco insensato ed ingiustificato contro le imprese che creano lavoro.

Il tutto condito da accuse calunniose di truffe e falsità che, se esistenti, andrebbero denunciate facendo nomi e cognomi e non nascondendosi dietro i falsi timori di ritorsioni.

Le imprese serie sono in netta maggioranza (come i lavoratori seri) e sono le prime interessate al rispetto delle regole.

Nessuna parola invece su i veri problemi del turismo in Costiera Amalfitana, primo tra tutti la mancanza di un piano di rilancio finalizzato all’allungamento della stagionalita.

Nessuna parola contro gli sprechi dei proventi del turismo da parte dei comuni, che dal turismo prendono tanto senza investire un centesimo in questo settore.

Battaglie queste in cui le imprese sono state sempre lasciate sole, da tutti.

Come se il problema fosse solo il loro.

Io ho un’impresa. Creo lavoro. Sono il primo lavoratore della mia azienda, ma comunque un lavoratore.

Mi sento offeso dalla manifestazione odierna e posso dire solo una cosa.

Così non si va da nessuna parte. Auguri a tutti.