Amalfi G.A.S. bar al bivio fra Positano e Agerola , un riferimento anche al tempo del Covid

Amalfi ( Salerno ) . G.A.S. bar al bivio fra Positano e Agerola , un riferimento anche al tempo del Covid . Il primo bar aperto partendo da Piano di Sorrento per la Costiera amalfitana sulla S.S. 163 dopo Positano e Praiano sono loro, un punto di riferimento per Positanonews da sempre, anche al tempo del Coronavirus Covid-19, dove han fatto sosta Lucio Esposito e Sara Ciocio. Da qui poi al primo mercatino post Covid della Divina che hanno documentato in diretta su Positanonews