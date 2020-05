Volontari Enpa Costa d’Amalfi e Pubblica Assistenza Millenium nella giornata di oggi hanno recuperato uno splendido esemplare di tarabusino. L’esemplare maschio, appartenente alla famiglia delle Ardeidi è stato tratto in salvo sulla spiaggia di Amalfi, grazie alla collaborazione dei volontari di entrambe le associazioni di volontariato, con un intervento tempestivo coordinato dal presidente dell’Enpa costiero, Benedetto Amato. Il volatile è stato preso in carico dall’Ente Nazionale di Protezione Animali, ed è stato tradotto al Centro di Recupero Animali Selvatici (CRAS) regionale di Napoli, dove sarà sottoposto alle cure del caso per tornare nuovamente libero in natura.