Amalfi donna guarisce dopo 78 giorni. Ancora 7 casi per la Costiera amalfitana Covid-free, ripartire dalla sicurezza e dalla bellezza . Ben settantotto giorno per la donna di Amalfi, che abiata a Tovere, risultata positiva al Coronavirus Covid-19 dopo una crociera, ma alla fine il virus se ne è andato, anche se si aspetta conferma per il secondo tampone , ci sono voluti due mesi e mezzo per avere il primo esito negativo, anche se la donna sta bene. Ieri solo belle notizie, da Positano solo timori per i tamponi che si stanno facendo a tappeto, e sarà così anche nei prossimi giorni, come ci ha spiegato in diretta su Positanonews TG il sindaco di Minori Andrea Reale delegato della sanità per la Costa d’ Amalfi . La Costiera amalfitana ha avuto in tutto 28 casi, di cui 13 a Vietri sul mare e sei a Tramonti, per il resto dei comuni a chi uno a chi zero. Rimane solo Tramonti con 5 casi circoscritti a un nucleo familiare, a cui auguriamo la pronta guarigione. In buona sostanza una Costiera amalfitana solo sfiorata dal Virus, sempre arrivato dall’esterno, o da strutture sanitarie, o dall’estero, per dichiararci Covid-free.

Nella foto la covid map alcuni giorni fa

Il post del sindaco di Cetara Roberto Della Monica

Vi comunico che ieri è stato effettuato il tampone al nostro concittadino ricoverato in ospedale e l’esito è Negativo. Inizio settimana sarà effettuato il secondo tampone, come da protocollo, e se uscirà negativo, si potrà dichiarare clinicamente guarito e potrà tornare a Cetara dai Suoi familiari. Inizio settimana verrà effettuato il tampone a Sua moglie e Vi comunicherò immediatamente i risultati. Non abbassiamo mai la guardia e a breve, tutti insieme ritorneremo ad una vita normale. Grazie a tutti. Forza Cetara