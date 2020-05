Amalfi. Da domani si a corsa, nuoto, pesca sportiva e altro, i suggerimenti del consigliere-runner De Riso

Amalfi ( Salerno ) . Come in tutta Italia, e in Campania, da domani via libera, a certe condizioni, ad attività sportive, fra cui corsa, nuoto, pesca sportiva e altro ancora. Il consiglere comunale – runner Francesco De Riso ha dato delle indicazioni che chiariscono cosa fare . Il principio generale è il non assembramento e distanziamento sociale, quindi sport in solitaria, o in coppia al massimo, sono consentiti, no allo stare al sole , perchè porterebbe a farlo altri in assembramento, questa è la logica. In tutta la Costiera amalfitana e Penisola sorrentina, ad eccezione di Meta di Sorrento, in provincia di Napoli, dove la spiaggia è interdetta fino al 18 , ci si potrà muovere liberamente , anche fra Comune e Comune , entro la Regione.

Con l’ordinanza n.45 del 08/05/2020 la Regione Campania ha dato la possibilità di praticare sport individuali durante tutto l’arco della giornata, a partire da domani, rispettando precise regole e condizioni.

Mi corre pertanto l’obbligo, in qualità di delegato allo sport, di fare, a tutti amici sportivi, che finalmente possono riprendere ad allenarsi, alcune raccomandazioni entrando, ove possibile, nelle particolarità delle singole discipline o almeno in quelle più praticate dalle nostre parti e soprattutto affiancando alle regole imposte per decreto, tanto buonsenso:

1) Agli amici runner invito a prediligere le strade rotabili ed evitare i centri abitati ed in particolare i lungomari; Se proprio non potete farne a meno andateci nelle primissime ore del mattino dalle 5.30 alle 8.30; rispettate la distanza di 2metri dagli altri ed soprattutto in caso di presenza di altre persone, ove non sia possibile evitarle, interrompete la corsa ed indossate la mascherina.

2) Agli amiciTrail Runner consiglio sempre di non percorrere i sentieri da soli, ma almeno in coppia e sempre distanziati di almeno 2 metri , rispettando l’ambiente che vi circonda.

3) Agli amici ciclisti suggerisco di evitare uscite in gruppo, di evitare le ore più trafficate, e soprattutto di mantenere sempre la distanza di almeno 2 metri tra di voi.

4) Agli amici amanti del nuoto, disciplina dove il distanziamento tra atleti in acqua è fisiologico, raccomando vivamente, una volta finita la sessione di allenamento, di non sostare sulla battigia, mantenendo cmq la distanza di 2 metri da eventuali altre persone presenti.

5) Stesse raccomandazioni valgono per amici surfisti; anche qui il distanziamento tra atleti in acqua è più che fisiologico, ma gli orari di praticabilità della disciplina sono ristretti poiché legati alla presenza di determinati venti. Vi invito quindi ad evitare assolutamente assembramenti prima e dopo le sessioni ed a permanere sulla battigia il tempo strettamente necessario al montaggio ed allo smontaggio e riposizione dell’attrezzatura.

6) Agli amici canoisti e canottieri, in attesa del via libera delle federazioni ed a chiare indicazioni sulla sanificazione delle imbarcazioni prima e dopo la sessione di allenamento, invito a pazientare ancora un poco.

Nell’augurare a tutti buona ripresa, vi invito al rispetto di queste poche e basilari regole, solo così potremo contemperare l’esigenza ed il piacere di fare sport, con la convivenza con questo dannato virus, nella convinzione che un corpo sano ed allenato costituisca la prima e solida difesa contro il COVID 19.

Vi abbraccio tutti virtualmente.

Ad majora semper.