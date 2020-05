Amalfi, in corso screening di massa a Piazza Municipio: tamponi per categorie a rischio

Continua il programma di screening mirato che abbraccerà tutta la Costiera Amalfitana. Secondo il programma partito martedì scorso, verranno effettuati 2112 tamponi in quattro giorni. Inizialmente, questa fase di screening è indirizzata alle categorie a rischio, ovvero operatori turistici, operatori sanitari, autisti dei bus, vigili urbani, dipendenti comunali.

Come potete vedere dalle nostre immagini, in questo momento ad Amalfi, in Piazza Municipio, si stanno sottoponendo a tampone diverse persone: dovrebbero essere 371 i tamponi totali che verranno effettuati oggi.

Martedì sono stati sottoposte a tampone 747 persone tra Maiori, Minori e Tramonti. Ieri, invece, è stato il turno del Comune di Scala, Atrani e Ravello con 293 tamponi; oggi, invece, tra Amalfi, Conca dei Marini e Furore, come detto, 371 tamponi verranno effettuati.

“Questo screening ci darà una visione precisa di tutta la situazione”, ha dichiarato il sindaco Milano.