Amalfi, convocato consiglio comunale per venerdì 29: si parlerà anche dei prestiti della Cassa Depositi

E’ stato convocato il consiglio Comunale ad Amalfi per il giorno 29 maggio, in prima convocazione, come sempre presso il Salone Morelli a Palazzo San Benedetto, alle ore 12. In caso di mancato raggiungimento del numero legale, la seduta si terrà il giorno dopo alla stessaora.

Questi gli argomenti che verranno trattati:

1) Approvazione dei verbali del Consiglio Comunale nonché delle deliberazioni da esso estratte — sedute del 30/09/2019, 29/11/2019, 30/12/2019 e del 26/02/2020;

2) Rinegoziazione per l’anno 2020 dei prestiti concessi agli enti locali dalla Cassa Depositi e Prestiti spa — adesione;

3) Ratifica variazione di bilancio d’urgenza 2020/2022 – deliberazione di Giunta Municipale n. 30 del 30 marzo 2020;

4) Richiesta installazione contatore energia elettrica in un vano presente su un muro di proprietà

comunale.