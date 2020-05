Amalfi, consiglio comunale su emergenza Covid e bilancio: si istituirà commissione

Nell’ultimo consiglio comunale di Amalfi, che si è svolto venerdì 15 maggio, all’ordine del giorno era iscritta la discussione sull’emergenza Covid e gli effetti negativi sul bilancio comunale. La seduta straordinaria era stata richiesta dalle minoranze, con i consiglieri Antonio De Luca, Pasquale Buonocore, Giovanni Torre e Berenice Carbone. Proprio l’opposizione, secondo quando riportato da Salernoinweb, aveva proposto in quella sede l’istituzione di una commissione consiliare straordinaria, per affrontare le questioni sia socio-economiche, che amministrative, legate alla recente emergenza sanitaria. La maggioranza di Daniele Milano ha condiviso tale proposta, ma l’istituzione della commissione si istituirà nel prossimo consiglio comunale, convocato per il giorno 22 maggio a 12. Tante saranno le questioni che si dovranno affrontare nel corso di questi lavori, dalla situazione drammatica degli stagionali, alla riduzione di tasse di comunali e tariffe dei rifiuti solidi, richiesti dai commercianti e operatori turistici amalfitani. Nelle proposte fatte dalle imprese c’è anche di dichiarare al governo centrale lo stato di emergenza.