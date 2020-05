Amalfi e Conca dei Marini, servizio de La7 sulla crisi del turismo per Covid. Ristoratrice “Non so come aprire, mio figlio non potrà più seguire l’Università” . Forse è una delle frasi che più hanno colpito questa sera a La7 , una bellissima panoramica sulla spiaggia di Conca dei Marini, quella amata dalla Kennedy quando era a Ravello, un passaggio a Positano, poi Amalfi dove sono stati sentiti albergatori e rappresentanti di categorie, come Gennaro Pisacane, e il pasticciere Nicola Pansa e diversi operatori turistici

Il turismo di tutta Italia è in ginocchio a causa del coronavirus. La Costiera Amalfitana, come molte località turistiche, si appresta a vivere un’estate di grande sofferenza.

Questa sera su Rai 1 nel programma di approfondimento TV7 si parlerà proprio della Divina e della profonda crisi che sta affrontando.

Un servizio molto intenso nel quale sono stati toccati gli argomenti più delicati della crisi turistica che riguarderà la Costiera Amalfitana.

La trasmissione, prodotta del TG1, è nata come appendice settimanale del telegiornale, occupandosi di notizie di politica, cultura, spettacolo, cronaca e sport in brevi servizi o inchieste della durata di circa un quarto d’ora.

In questo momento di grave difficoltà è fondamentale parlare e accedere i fari sulle difficoltà del comparto turistico.

Questa estate migliaia di lavoratori stagionali della Costiera Amalfitana e non solo saranno costretti a rimanere a casa con molte famiglie che potrebbero vivere momenti di grande difficoltà.

In tal senso ci si auspica un intervento concreto da parte del Governo per aiutare i lavoratori stagionali di tutta Italia. A non tutti sono arrivati i soldi . Molte categorie non sono state neanche comprese

