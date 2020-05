Amalfi e Cetara guariscono tutti i contagiati. Ancora 5 casi per la Costiera amalfitana Covid-free, ripartire dalla sicurezza e dalla bellezza

Amalfi e Cetara guariscono tutti i contagiati. Si aspetta Tramonti per la Costiera amalfitana Covid-free, ripartire dalla sicurezza e dalla bellezza . Ben settantotto giorno per la donna di Amalfi, che abiata a Tovere, risultata positiva al Coronavirus Covid-19 dopo una crociera, ma alla fine il virus se ne è andato, anche se si aspetta conferma per il secondo tampone . Ieri solo belle notizie, da Positano solo timori per i tamponi che si stanno facendo a tappeto, e sarà così anche nei prossimi giorni, come ci ha spiegato in diretta su Positanonews TG il sindaco di Minori Andrea Reale delegato della sanità per la Costa d’ Amalfi . Lo stesso per Cetara , dove di una coppia di anziani, il marito è risultato guarito, la moglie, che è risultata per prima contagiata, aspetta ancora. Ma in buona sostanza è questione di ore, bisogna guardare avanti . La Costiera amalfitana ha avuto in tutto 28 casi, di cui 13 a Vietri sul mare e sei a Tramonti, per il resto dei comuni a chi uno a chi zero. Rimane solo Tramonti con 5 casi circoscritti a un nucleo familiare, a cui auguriamo la pronta guarigione. In buona sostanza una Costiera amalfitana solo sfiorata dal Virus, sempre arrivato dall’esterno, o da strutture sanitarie, o dall’estero, per dichiararci Covid-free.

Nella foto la covid map alcuni giorni fa