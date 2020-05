Amalfi – Cava, Mons. Soricelli dona un mese di stipendio: parte la raccolta fondi per l’ospedale di Ravello

Arcidiocesi Amalfi – Cava de’ Tirreni. S.E. Mons. Orazio Soricelli ha deciso di donare un mese del suo stipendio per avviare una raccolta fondi.

Il ricavato sarà destinato ai due nosocomi che rientrano nei territori di competenza dell’Arcidocesi, il “Santa Maria dell’Olmo” di Cava de’ Tirreni e l’Ospedale di Castiglione di Ravello.

“Carissimi – scrive nella sua nota Sua Eccellenza – accogliendo la richiesta pervenutami da alcuni confratelli, desidero dare l’esempio e proporvi il gesto libero, spontaneo e significativo di donare lo stipendio di un mese o parte di esso, mettendolo a disposizione della collettività”.

“Allo scopo – spiega Mons. Soricelli – è stato attivato un conto corrente bancario destinato, sul quale far transitare la donazione. L’IBAN è IT22M0311176170000000001707. La somma è da versare entro il 31 maggio. Puntiamo a raccogliere 30mila euro”.

I destinatari, come detto, saranno gli ospedali di Cava de’ Tirreni e Ravello e, come fa sapere Sua Eccellenza, la somma raccolta sarà destinata all’acquisto di alcuni monitor per il Pronto Soccorso e ozonizzatori per la sterilizzazione dei reparti.