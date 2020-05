Amalfi-Cava de’ Tirreni. La lettera di S.E. mons. Orazio Soricelli ai confratelli: “Invito a versare il proprio contributo per una donazione”.

La lettera di S. E. Mons. Orazio Soricelli, arcivescovo di Amalfi e Cava de’ Tirreni, ai confratelli presbiteri dell’8 maggio scorso, anniversario dell’arrivo delle reliquie dell’Apostolo Sant’Andrea ad Amalfi, evidenziava il grave problema dell’epidemia “che ha contagiato tutti i paesi del pianeta” con “l’attività liturgica e pastorale sospesa, la gente costretta in casa, molti esercizi commerciali serrati, le città deserte. Migliaia i contagi e i morti e morti anche tra medici, infermieri, operatori sanitari, sacerdoti e volontari”. In tale situazione “encomiabile è stato l’impegno di tanti confratelli che con fantasia e generosità si sono attivati, attraverso i mezzi di comunicazione, per far giungere la Parola di Dio ed il conforto della fede alle famiglie, provate dalla clausura forzata”, nonché alle famiglie che hanno subito episodi luttuosi. Quindi “accogliendo la richiesta pervenutami da alcuni confratelli, desidero dare l’esempio e proporvi il gesto libero, spontaneo e significativo di donare lo stipendio di un mese o parte di esso, mettendolo a disposizione della collettività”. Un invito ai confratelli a versare il proprio contributo “entro il 31 maggio 2020”, puntando a raccogliere circa euro 30.000,00 da mettere a disposizione della Direzione amministrativa dell’Ospedale per i due plessi presenti sul territorio dell’Arcidiocesi, a Cava de’ Tirreni ed a Castiglione. L’invito e l’esempio dell’Arcivescovo hanno trovato la condivisione di tutti e l’augurio è che, all’inizio del prossimo mese, si possa concretizzare quanto sperato.