Amalfi. Antonio De Luca conferma anteprima di Positanonews “Del Pizzo candidato sindaco, ma dopo un confronto a quattro”

Amalfi. Una conferma delle anticipazioni di Positanonews sul nome effettivo del candidato sindaco che affronterà l’uscente Daniele Milano nella tornata di questo autunno, con le elezioni rinviate a causa del coronavirus Covid-19 , con una precisazione da parte del dottor Antonio De Luca, secondo le nostre fonti ci sarebbe stato un faccia a faccia, visto che entrambi gli ex sindaci miravano alla carica di primo cittadino “Non c’è stato nessun incontro “ faccia a faccia “

Il comitato promotore 2020 aveva “ invitato “ i quattro aspiranti sindaci ad un confronto al fine di individuare il candidato sindaco.

In un clima di serenità e di rispetto reciproco i quattro aspiranti sindaci hanno optato per la candidatura di Alfonso Del pizzo, candidatura che avremmo successivamente proposto all’assemblea per essere approvata definitivamente .

Le note vicende hanno di fatto impedito fino a questo momento la convocazione dell’ assemblea”