Amalfi. Alfonso Del Pizzo contro Daniele Milano, partono i sondaggi nel paese. A breve chiarimento col Comitato Amalfi 2020 . L’anteprima di Positanonews, in piena quarantena Coronavirus Covid-19, dove Antonio De Luca ha accettato la candidatura di Del Pizzo come sindaco per un listone, sta facendo parlare la città, ma chi è il favorito fra i due e come la ha presa la Città, invitiamo i cittadini a commentare o mandare lettere a direttore@positanonews.it

E il Comitato Amalfi 2020? Molti non ne sapevano assolutamente nulla, ma a breve ci sarà un chiarimento, nessuno vuole rilasciare dichiarazioni di alcun tipo, ma dicono “Appena possibile ci vedremo”. To be tuned…

