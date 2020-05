Amalfi al voto a ottobre: sarà scontro tra De Luca e Milano?

Nonostante l’inizio della “Fase 2” e l’emergenza coronavirus ancora alta, si medita sul futuro della politica in Costiera Amalfitana. Oggi abbiamo parlato di Ravello, ma seppur trattandosi di riflessioni, in questa panoramica figurano anche i paesi che si apprestano ad andare al voto in autunno, ovvero Positano, Maiori ed Amalfi.

In quest’ultimo comune, la rosa di nomi che sta circolando è più o meno la stessa da una manciata di mesi. Contro il candidato sindaco uscente Daniele Milano, ormai confermato, è sempre più papabile il nome dell’ex sindaco Antonio De Luca, anche se resta la suggestione di una possibile candidatura del consigliere di minoranza Giovanni Torre.

Quello dell’ex sindaco Alfonso Del Pizzo resta un nome che continua a tenere banco, quale figura di spicco della politica amalfitana, che ha preso anche parte al “Comitato promotore Amalfi 2020”. Esiste comunque una buona possibilità che si formi un ulteriore lista, che possa irrompere in questa competizione elettorale. Ad Amalfi, nonostante tutto, si continua a ragionare di politica.