Allacci abusivi e condotte con scarichi nel fiume Sarno, blitz delle guardie giurate. Sversamenti illeciti nel Sarno. Scoperte quattro grosse condotte sotto la rete stradale di Rivo Cerola. Il sospetto è che siano allacci abusivi di private abitazioni. Blitz e denunce: sul posto, al Prolungamento Matteotti di Sarno, è intervenuto il personale del Parco Regionale del Bacino Idrografico del fiume Sarno in collaborazione con il nucleo guardie giurate Accademia Kronos di Salerno in seguito alle segnalazioni relative proprio alla presenza di fluidi scuri nelle acque e di strane esalazioni. In zona, dopo verifiche accurate, sono stati individuati quattro canali di grosse dimensioni, in un’area sotto la sede stradale, coperti da fusti e da una fitta vegetazione. «E’ stato accertato – spiega l’Ente Parco – che all’interno di un vano stradale tecnico scoperto, erano presenti quattro condotte di grosso diametro. Abbiamo quindi avviato l’analisi sul posto per verificare la natura dello sversamento. In seguito alle indagini, è emerso che dalle prime condotte veniva immessa acqua chiara e trasparente, da un’altra, parallela a via Prolungamento Matteotti, fuoriuscivano acque di colore grigio, ricche di sedimenti che emanavano un lezzo nauseabondo tipico delle acque reflue urbane, che, dopo essersi immerse nel Rivo Cerol, raggiungevano più a valle il Rio Santa Marina. Tale illecita attività di scarico di reflui, come evidenziato dalla presenza di sedimi e fanghi, oltre ad aver determinato il cambiamento di colore delle acque del Rivo Cerola, ha effettivamente compromesso anche i valori del paesaggio e dell’habitat del Rio Santa Marina. Si è proceduto a redigere una dettagliata denuncia per violazione».

Fonte Il Giornale di Salerno