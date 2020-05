Altro ospite illustre al Positanonews Tg, appuntamento sera che vi sta accompagnando in questo periodo di emergenza e che ha riscosso un successo davvero enorme. Nella puntata di ieri abbiamo avuto il piacere di essere allietati dalla presenza, seppur virtuale, di un nostro caro amico Alessandro Cecchi Paone.

Il noto giornalista romano è, come sappiamo, legato al nostro territorio in maniera indissolubile. In particolar modo a Positano.

“Piccoli segnali positivi anche dal nostro mondo, sto lavorando, sempre a distanza, anche per l’Università Suor Orsola Benincasa. Posso dire che il lockdown ha funzionato, una scelta giusta del Governo e degli italiani, anche se traumatica – ha dichiarato Cecchi Paone – C’è voluto coraggio sia da parte nostra che da parte del Governo, ma è una scelta che è servita.

Sono un divulgatore scientifico, vivo per la scienza, ma mi sono trovato in difficoltà perché spesso gli scienziati hanno litigato tra loro spargendo una gran confusione. Loro dicono spesso cose con certezza assoluta, si scontrano con altri colleghi che la pensano all’opposto. Credo che con il caldo l’epidemia diminuirà, ci sarà una diminuzione di contagi certa.

Associazione ristoratori? Molto buono che si muovano tutti insieme. A Milano la situazione è ancora più difficile, ci sono problemi da risolvere come quelle dell’INAIL, che ha proposto linee assolutamente inapplicabili. In cucina non ci si può distanziare un metro, è impossibile. Significa far chiudere molti ristoranti. Poi vogliono 4 metri quadrati intorno ad ogni cliente, è una cosa assurda. Praticamente nessun ristorante italiano potrebbe seguire queste regole.

Misure di Conte? Mi sembrano mirate meglio rispetto a quelle dell’ultima volta”.

