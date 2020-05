Alberghi e balneatori del Cilento: “Spiagge enormi, vacanza anticovid. Vantaggio sulle Coste di Amalfi e Sorrento”

Antonietta Nicodemo, per Il Mattino, riporta l’interessante vicenda dei balneatori della Costa Cilentana, al confronto con le spiagge della Costa di Amalfi, Sorrento, Capri e del resto della Campania.

«Le critiche sono legittime ma noi albergatori del Cilento ci stiamo sforzando in tutti i modi per riaprire in sicurezza e per far comprendere al turista che in questo territorio ci sono gli elementi per una vacanza anti-covid. Chi ci rappresenta prima di parlare deve comprendere esattamente qual è la situazione su tutto il territorio di sua competenza». Marco Sansiviero dell’associazione albergatori di Palinuro, insieme ai colleghi associati, ha mal digerito le dichiarazioni rilasciate su queste colonne dal presidente provinciale della Federalberghi Giuseppe Gagliano: «Prima di riprendere l’attività – ha detto Gagliano – occorre capire come riaprire, e da quel momento in poi bisogna avere il tempo necessario per attrezzarsi. Tendenzialmente pochi riapriranno, a causa anche dei costi di gestione». «Probabilmente – ribatte Sansiviero – il nostro presidente si riferisce agli alberghi dell’area più a nord della provincia perchè noi di Palinuro ma anche di Camerota e Pisciotta ci stiamo organizzando per tornare ad accogliere i turisti già da questo mese di maggio. Io aprirò il mio hotel domani, altri lo faranno il 28 e qualcun altro a giugno. Chi ci rappresenta deve dare un’immagine positiva e non negativa del territorio. Nel Cilento abbiamo le condizioni ambientali per garantire la massima sicurezza in questa estate in cui si richiede il distanziamento sociale. È un territorio che gode di spiagge enormi ed è la patria della biodiversità, elementi che ci consentono di garantire una vacanza anti covid. In questo momento abbiamo un vantaggio competitivo come destinazione turistica rispetto a tante altre località balneari della Campania, è il caso di Ischia, Capri e la costiera sorrentina e quella amalfitana dove le spiagge sono piccolissime. E Gagliano questo aspetto lo deve sottolineare, almeno quando parla del Cilento».

Palinuro, come Camerota e Pisciotta, sono tra le località più gettonate del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano e continuano ad esserlo anche in questo periodo in cui la vacanza al mare fa paura. Negli ultimi giorni sono aumentate le richieste di prenotazioni negli hotel soprattutto per i mesi di luglio e agosto e questo incoraggia chi sta attrezzando le proprie strutture con dispenser con gel disinfettante e sala ristorante e bar con segnali di distanziamento e con tutti gli altri accorgimenti richiesti per un soggiorno anti covid. «Chi telefona per una prenotazione – precisa Sansiviero – chiede soprattutto delucidazioni su come saranno attrezzate le spiagge e noi albergatori di Palinuro e dei Comuni confinanti stiamo ragionando da tempo con i rispettivi sindaci per organizzarle nello stesso modo e al più presto». Proprio ieri le varie associazioni di categoria di Palinuro hanno sottoscritto un documento con le proprie proposte da presentare al sindaco di Centola. Lo stesso sarà presentato dagli operatori di Pisciotta e Camerota ai rispettivi sindaci.