Albergatori perplessi sui tempi di apertura: il rischio è che la stagione estiva possa saltare. Gli albergatori temono che la stagione estiva possa saltare se Governo e Regione non si pronunceranno in tempi rapidi sul protocollo proposto dalle associazioni per riaprire in sicurezza e sullo scudo penale per eventuali responsabilità da contagio Covid.

C’è chi dice che sarebbe stato meglio dire un No netto alle riaperture, piuttosto che fare ipotesi al 25 maggio – o come in Campania addirittura al 3 giugno – che non mettono in condizione le strutture alberghiere di programmare l’accoglienza dei turisti nel breve-medio periodo.

In ballo c’è un’intera stagione turistica nei complessi alberghieri come nelle strutture ricettive di piccola dimensione o i bed & breakfast. Dire che bisogna attendere l’andamento della pandemia è giusto, ma le prenotazioni non possono rimanere in attesa a lungo e va spiegato ai clienti italiani e stranieri con chiarezza se potranno venire in Campania già dalla fine di questo mese o dall’inizio di giugno.

A ciò si aggiunge il rischio di una responsabilità penale nel caso di contagio tra il personale dipendente o tra gli ospiti. Anche qui vanno chiarite le regole di ingaggio.

Fonte: LIRATV