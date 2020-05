Al termine dell’acquazzone, l’arcobaleno abbraccia Positano. Nella giornata di oggi quasi al volgere della sera, dopo un forte acquazzone, a Positano in Costiera Amalfitana, la natura ci ha offerto uno spettacolo meraviglioso con la comparsa di un bellissimo arcobaleno, che ha abbracciato la perla della Costa d’Amalfi. Nonostante non sia uno spettacolo nuovo, quello offerto dagli acobaleni è sempre particolarmente apprezzato da grandi e piccini, trattandosi di uno dei maggiori momenti in cui possiamo realmente renderci conto degli enormi doni che ci offre la natura.