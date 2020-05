Al Sindacato CISL Italiana Regione Campania ASL Salerno per conoscenza dal Cav. N. H. don Attilio De Lisa

Caro Carmine Nino Attanasio va il mio saluto dal Comune di Sanza a Te eletto,Luigi Pergamo eletto presidente sindacati aziendale e Pietro Antonacchio Segretario provinciale funzione pubblica dello stesso Sindacato CISL di cui sono iscritto da 17 anni + al Direttore Alfonso Giordano che ho avuto il piacere di conoscere al Presidio Ospedaliero dell’Immacolata di Sapri nei pressi del Distretto Sanitario Sapri-Camerota. In più dopo di persona di nuovo vi ricordo che c’è bisogno di un cambiamento all’ospedale di Sapri soprattutto in Direzione Sanitaria,la prova di me stesso che da 18 mesi sto subendo la violazione di legge art 81 sorveglianza sanitaria al riguardo quanto prescritto dal medico competente verso il Sottoscritto C.P.S.Infermiere di ruolo idoneo con limitazioni prescritte permanente. Inoltre da allora senza alcuna risposta ai miei protocolli a livello locale oltre dalla sede centrale di via Nizza mi hanno detto che come ritengo più opportuno per andare avanti allora consigliatomi legalmente dal Direttore Risorse Umane e come ho riferito qualche giorno fa sarà per via legale civile e penale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro della Regione Basilicata visto quanto ho subito con abuso ed eseguito per evitare il licenziamento quindi costretto ad eseguire un ordine di servizio in un reparto di Chirurgia Generale senza indicazioni scritte richieste dall’inizio per la competenza e peggiorando le mie condizioni cliniche con danni fisici,psichici e familiari dopo 7 anni di vedovanza con due figli quindi Padre di Rocco e Vincenzo senza nessun scrupolo di Umanità da chi lo ha fatto. La Sede Centrale non ha mosso un dito per mettere tutto apposto dopo mio protocollo generale centrale in data del mese di gennaio 2019 e con tutto portato a conoscenza anche al Presidente della Regione Campania tramite capogabinetto e segreteria particolare. A livello locale si continua a proteggere dove stavo prima in Direzione Sanitaria chi come Infermiere non ha neanche i requisiti per mansioni superiori a differenza del Sottoscritto che li ha dal 2008 di Coordinatore Management nelle Organizzazioni Sanitarie oltre a partecipare ai corsi formativi obbligatori aziendali ricevendo anche gli elogi sia da parte del Responsabile CUP Aziendale che del Referente Aziendale CUP – Liste di Attesa ed ALPI come erogatore del P.O. di Sapri. Chiedo apertamente al Sindacato che deve proteggere i suoi iscritti con legali requisiti come il Sottoscritto e spero che finalmente lo farà visto che sa bene chi sono i colleghi intoccabili abusivi. Infine caro Nino tocca anche a voi far rispettare la legge e in questo caso verso il Sottoscritto anche Presidente Sezione di Sanza Federazione di Salerno Associazione Nazionale Combattenti e Reduci,Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana,Cavaliere dell’Ordine Equestre Pontificio di San Silvestro Papa della Santa Sede – Vaticano di elogio per la Diocesi di Teggiano-Polcastro capeggiata dal Vescovo di riferimento Mons. Antonio De Luca ed oltre,nei Cavalieri Templari “Ugone dei Pagani” unico Cavaliere da Campagna a Sapri della Provincia di Salerno e Cavaliere ereditario nobiliare con il don di San Giorgio di Borgogna.

Infine dal Sottoscritto va un caloroso saluto alle Direzione Generale, Sanitaria e Amministrativa dell’ASL Salerno con i dovuti Direttore (Dott. Mario Iervolino,Dott. Ferdinando Primiano e Dott.ssa Caterina Palumbo) insieme ai sindacati compreso anche gli altri CGIL-UIL-UGL-NURSIND-SNALV-FIALS-CISAL oltre sia la vicinanza alla Parola del Signore Gesù (Via,Vita e Verità) e della Madre Chiesa Cattolica che la stima alla Politica Italiana,alla Giustizia e alle Forze Armate Italiane (Arma Comando Compagnia Stazione dei Carabinieri,Polizia di Stato,Esercito Italiano,Guardia di Finanza,Guardia Costiera,Aeronautica, ecc.).