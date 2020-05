Agropoli. Eliminate le barriere stradali e si potrà uscire a fare la spesa senza limitazioni. Ecco l’ordinanza

Il sindaco Adamo Coppola ha firmato una nuova ordinanza, per revocare e/o modificare disposizioni precedentemente operate. In particolare, con decorrenza a far data dal 5.5.2020

SONO DA RITENERSI REVOCATE:

1) l’Ordinanza prot. n. 8352 del 24.03.2020 con cui si era disposta l’installazione di barriere stradali fisse su alcuni percorsi di accesso secondari alla nostra Città;

2) l’Ordinanza prot. n. 8502 del 28.03.2020 in cui si era disposto in merito alla regolamentazione delle uscite settimanali per acquisti di beni alimentari e di prima necessità.

Per effetto di quanto disposto al punto 2) a decorrere dal 6.5.2020 sull’intero territorio comunale non vi sarà nessuna restrizione circa le modalità di afflusso dell’utenza agli esercizi commerciali e non vi sarà più obbligo di consegna della tessera sanitaria.

E’ STATA INOLTRE MODIFICATA:

l’Ordinanza n. 8937 del 3.04.2020 nella parte in cui ha disciplinato la sospensione dell’apertura del cimitero comunale, consentendo un accesso contingentato allo stesso (…) garantito a non più di 10 persone per ora.

Con decorrenza 6 maggio 2020, il numero massimo di accessi sarà esteso e garantito a numero 20 persone per ora. Le visite dovranno comunque avvenire dal lunedi al sabato, dalle ore 9 alle ore 12, solo previa prenotazione telefonica da effettuarsi al numero Info-Covid 388-1825945.

