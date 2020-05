Agerola. Tutti in preghiera per Alessia, la piccola travolta da una moto

Costiera amalfitana. La parrocchia di San Martino ad Agerola si stringe in preghiera per la piccola Alessia la bambina di 10 anni investita da una motocicletta nella giornata di mercoledì. Don Giuseppe Milo, parroco della chiesa di San Martino Vescovo, ha organizzato, con la sua comunità, un intenso momento di preghiera, per dimostrare la vicinanza alla famiglia e alla piccola Alessia.

La comunità di Agerola ha risposto con una grande presenza, rispettando le norme di distanziamento sociale. Per evitare si creassero assembramenti il momento di preghiera è stato anche trasmesso in streaming su facebook.

La redazione di Positanonews si unisce alla preghiera per la piccola Alessia, nella speranza che questo sia solo un brutto ricordo.