Agerola, tablet donati al comune. L’amministrazione: “Dono prezioso. Andranno alle scuole”

Agerola, Costiera amalfitana. La chiusura delle scuole disposta dal governo per contenere il Coronavirus ha fatto emergere prepotentemente la difficoltà di accesso alla didattica a distanza per alcuni studenti in condizione di disagio economico-sociale. Nella maggior parte dei casi la mancanza di pc o altre strumentazioni è sopperita dalla solidarietà di molti.

Grazie all’Associazione Nazionale Comuni Virtuosi per questo prezioso dono – scrivono dal comune di Agerola – . Essere virtuosi vuol dire prendersi cura delle esigenze di tutti, in particolare degli studenti, seme di speranza per la crescita di una comunità.

Per questo motivo il Comune di Agerola destinerà i preziosi device all’Istituto Comprensivo “S. Di Giacomo – E. De Nicola” integrando così quelli arrivati dal Ministero dell’Istruzione e consegnati agli studenti nei giorni scorsi.

Un segnale di riscossa che simboleggia la voglia di lasciarsi alle spalle questa fase così delicata e ripartire alla conquista del nostro futuro.