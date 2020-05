Agerola. Sanificazione degli ambienti di lavoro, ecco come usufruire del bonus

Il Comune di Agerola sulla sua pagina Facebook rende noto che, in ottemperanza all’Ordinanza della Regione Campania n. 37, ha offerto il servizio di prima disinfezione alle attività, 𝐞𝐟𝐟𝐞𝐭𝐭𝐮𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐚 𝐝𝐢𝐭𝐭𝐚 𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐳𝐳𝐚𝐭𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐫𝐢𝐥𝐚𝐬𝐜𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐜𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐨, che hanno riaperto lunedì 27 aprile. Una misura eccezionale adottata, nel rispetto dell’Ordinanza Regionale, per accompagnare, in assenza di altri incentivi, coloro che per primi si accingevano a ripartire dopo la chiusura a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

È stato raggiunto il limite di prenotazioni per un intervento che le nuove norme non considerano più obbligatorio.