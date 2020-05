Agerola. Riapertura al pubblico del cimitero, gli orari

Agerola, Costiera Amalfitana. Riapertura al pubblico del cimitero, gli orari. Il Cimitero resterà aperto rispettando gli orari ordinari:

8.30 – 12.30

17.00 – 19.00

Lunedì chiuso per l’intera giornata. Nei giorni 2 giugno ed 15 agosto l’apertura al pubblico è prevista esclusivamente dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Sarà obbligatorio indossare guanti e mascherine ed evitare qualsiasi forma di assembramento. Inoltre sarà disponibile un dispenser con igienizzante per disinfettare le mani, come stabilisce il protocollo nazionale per contenere la diffusione del Covid-19.