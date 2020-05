Agerola. Primo Maggio, gli auguri del Sindaco Luca Mascolo: “Insieme ripartiremo”.

Nel giorno della Festa dei Lavoratori il Sindaco di Agerola ha reso omaggio ai suoi concittadini pubblicando sulla sua Pagina Facebook un’immagine con le foto di tutti i lavoratori che con coraggio e abnegazione, hanno tenuto accesa la fiamma della speranza

Medici, infermieri, commercianti, operatori ecologici, operai, forze dell’ordine. Tutti insieme nella grande foto di famiglia che il sindaco Luca Mascolo ha postato questa mattina sulla sua Pagina Facebook e che ritrae i volti di quanti, con il loro lavoro, hanno consentito il regolare svolgimento delle attività primarie in queste dure settimane di emergenza. Nel giorno della Festa dei Lavoratori, un gesto altamente simbolico per ringraziare una comunità che ha osservato con responsabilità e pazienza le norme restrittive adottate per contenere la diffusione del Covid-19 e che adesso è pronta a ripartire nella cosiddetta Fase 2 che partirà il 4 maggio.

«Costruttori di futuro. Operai di speranze. Grati per il vostro lavoro. Fieri del vostro coraggio. Voglio ringraziare di cuore – ha detto il primo cittadino Luca Mascolo – i miei concittadini per la responsabilità con la quale stanno affrontando la dura prova dell’emergenza sanitaria. Sono certo che questa grande comunità sarà in grado di ripartire con forza e lasciarsi alle spalle questo periodo buio. Insieme ce la faremo».